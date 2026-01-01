Вселенският патриарх Вартоломей и българският патриарх Даниил оглавиха тържествената света литургия в Рилския ставропигиален манастир „Св. Йоан Рилски“ по повод празника на небесния покровител на българския народ – свети Йоан Рилски Чудотворец.

На 19 октомври Българската православна църква почита паметта на преподобния Йоан Рилски. Денят е известен в народната традиция като Отчовден, а светецът е почитан като духовен отец и закрилник на българския народ. През тази година се отбелязват 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.

В съслужение с двамата патриарси участваха архиереи от Българската православна църква. За празника в светата обител се събраха стотици богомолци от страната и чужбина.

В словото си след богослужението патриарх Даниил подчерта духовното значение на празника.

„Особена радост и благословение за всички нас е в този празничен ден, който е кулминация на тържественото отбелязване през настоящата година на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, да бъдем заедно с нашия събрат и приятел в Христа, архиепископа на Константинопол и Вселенски патриарх Вартоломей, който с готовност се отзова на поканата на Българската православна църква и на Светия синод да сподели и съпреживее с всички нас този толкова важен празник“, каза българският патриарх.

„Благодарим от сърце и на всички придружаващи го тук наши братя в Христа, с признателност за неговата и на Църквата майка – Светата Константинополска Вселенска патриаршия, обич към нас и братолюбие“, добави патриарх Даниил.

Вселенският патриарх Вартоломей посочи, че свети Йоан Рилски е не само закрилник на България, но и духовен пример за цялото православие. В словото си Вселенският патриарх призова вярващите да пазят заветите на свети Йоан Рилски и чистотата на православната вяра.

„Дойдохме тук с дълбоко вълнение и голяма радост не само защото желаем да се поклоним на свети Йоан Рилски, когото и ние особено почитаме, и на неговите благодатни мощи, които от векове почиват на това свято място, и да измолим неговото застъпничество пред Бога за всички нас и за Църквата. Дойдохме също и защото самите вие сте ни скъпи и винаги копнеем да се порадваме на вашите лица, да видим вашия духовен напредък и преуспяване в Бога, да се съединим в молитва и свещенодействие, извършвайки тайнството на Църквата в божествената литургия, и заедно да участваме в общението на живота като истински братя в Христа“, каза патриарх Вартоломей.

„Славословим Всевишния, който ни удостои с този велик дар, и благодарим на Негово Светейшество българския патриарх Даниил и на Светия синод на Българската православна църква за поканата, с която ни бе оказана тази висока чест. Същевременно ви поднасяме искрената грижа, любов и благословение на общата за всички ни любвеобилна майка и кърмилница – светата Велика Христова Цариградска църква“, добави той.

Патриарх Даниил се обърна лично към Вселенския патриарх, като отбеляза значима годишнина в неговия духовен път. „Днешният празник има и особено лично значение за Вас, тъй като на този ден се навършват 57 години от Вашето ръкоположение в презвитерски сан“, каза българският патриарх. Той припомни, че на 19 октомври 1969 г. в съборния храм на Халкидонската богословска школа Вселенският патриарх е приел благодатта на презвитерското служение чрез ръцете на своя приснопаметен духовен старец – Халкидонския митрополит Мелитон.

„С братска обич споделяме радостта от тази свещена годишнина и заедно с Вас възнасяме благодарност към Бога за великия дар на свещенството. Приемаме като особено благословение това, че Господ ни удостои да бъдем заедно с Вас в този знаменателен ден в светата Рилска обител, пред пречестните мощи на преподобния и богоносен наш отец Йоан Рилски Чудотворец“, каза още патриарх Даниил.

По време на празничното честване патриарх Вартоломей подари на Рилския манастир пастирски жезъл, кръст за благословение, комплект богослужебни съдове и други дарове за светата обител в памет на историческото си посещение. Той връчи и икона на свети Йоан Рилски, изобразяваща един от най-старите известни образи на светеца, чийто оригинал се съхранява в музея на Рилския манастир.

Сред гостите на празника бяха бившият министър-председател Симеон Сакскобургготски, посланикът на Гърция в София Деспина А. Кукулопулу, областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Николай Марин, преподаватели от висшето училище, както и кметове на общини от област Кюстендил.

След края на светата литургия се състоя традиционно литийно шествие с иконата на преподобния Йоан Рилски около главния манастирски храм. По време на литията бяха отправени молитви за здраве, благоденствие и мир, както и за упокоение на починалите братя на манастира и на всички православни християни.