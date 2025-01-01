Още седем черни лешояда (Aegypius monachus) бяха освободени в Източните Родопи в рамките на инициативата за възстановяване на вида, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците. БДЗП и Фондация „По-диви Родопи“ успешно освободиха четвърта група птици, с което общият брой на освободените черни лешояди достигна 27 птици.

Освобождаването се извършва поетапно и без стрес за птиците – волиерата се отваря плавно, а в близост се осигурява храна, за да се подпомогне първоначалното им приспособяване, посочиха експертите.

Птиците пристигнаха в Източните Родопи през май тази година, след като бяха прехвърлени от партньорския център на испанската неправителствена организация GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona) за отглеждане и рехабилитация на редките птици. Преди да бъдат пуснати, лешоядите бяха оборудвани с нови GPS предаватели, които ще позволят на екипа да следи тяхното придвижване, поведение и адаптация в новия им дом.

„Всеки от новоосвободените лешояди вече е индивидуално маркиран и чипиран, което ни позволява да събираме ценни данни за техния живот в дивата природа,“ сподели д-р Добромир Добрев, Ръководител на проекта от БДЗП. Данните от предишните освобождавания вече показват обнадеждаващи резултати – 20 са оцелели и продължават да обитават района, като седем от тях вече са заели гнезда — някои като двойки, съставени изцяло от освободени птици, а други – в смесени двойки с местни лешояди от Гърция. Лешоядите се хранят успешно както на специално изградени площадки за подхранване, така и извън тях, и често се събират заедно с белоглавите лешояди, обитаващи района.

Освободените птици основно изследват Източните Родопи и съседния Сакар, но някои от тях са наблюдавани на големи разстояния – дори до Сърбия, Босна и Херцеговина, Украйна, Румъния, Гърция, Албания и Северна Македония. „Въпреки тези пътувания, те прекарват по-голямата част от времето си именно в района на освобождаването – доказателство за успешната им адаптация“, споделят още експертите.

Проектът ще продължи с още най-малко четири освобождавания до 2029 г., като екипът е оптимистично настроен относно бъдещите размножителни успехи. „Птиците показват стабилно поведение и успешно намират партньори. Ако тенденцията продължи, очакваме значително увеличение на гнездящите двойки през следващите години,“ смята д-р Добрев.

Тази дейност се осъществява в рамките LIFE проект „Завръщането на черните лешояди в Родопите“, който от българска страна се осъществява от Българското дружество за защита на птиците в сътрудничество с Фондация „По-диви Родопи“.