Указът на президента Илияна Йотова, с който се предлага на 52-рото Народно събрание да избере лидера на "Прогресивна България" Румен Радев за министър-председател, е обнародван в днешния брой на “Държавен вестник”. Обнародваният указ на държавния глава е за възлагане на кандидата за министър-председател Румен Радев да състави прави­телство на основание чл. 99, ал. 1 от Конституцията.

В четвъртък президентът Илияна Йотова връчи на кандидата за министър-председател на "Прогресивна България" Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и сътав на проектокабинет с четирима вицепремиери и 18 министри.