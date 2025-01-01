Напрежение пред парламента. Демонстранти опитаха неуспешно да пробият кордона от полицаи около сградата на Народното събрание и да влязат вътре. Това се случи по време на граждански протест по повод есенната сесия на парламента. Има привърженици на "Величие", "Възраждане" и МИР.

Протестът е под надслов „Легитимното Народно събрание на българския народ против нелигитимно избран парламент".

Старт на политическия сезон: Призиви, заявки от трибуната и бъдещ вот на недоверие (НА ЖИВО)

"Днес е първият работен ден на 51-вото НС, но всички знаем, че то е нелегитимно, защото е избрано с фалшификации и подмяна на вота на българските граждани", заяви Симеон Славчев - председателят на партия ,,Морал, инициативност, родолюбие" (МИР) и представител на сдружение Гражданска инициатива "Будители".

"Управляващите не решават нито един проблем на гражданите, а сглобката от несъвместими партии води държавата към катастрофа", посочи Славчев като главен проблем.

"Протестиращите днес няма да блокират пътища, акцията е символична, но действията ни ще стават по-радикални, каза Славчев. Нашите действия ще продължат, няма да е само днес. Идеята е занапред да блокираме ключови кръстовища и пътни артерии в страната", допълни той.

Няма официален организатор, българските граждани се самоорганизираха и направиха този протест, каза още Славчев.

На протеста пред парламента гражданите държат плакати на българското знаме, с надпис ,,Не на НАТО".