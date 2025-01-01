На 27 септември 2025 г. (събота) от 9:00 ч. в Националния учебно-логистичен център на Българския Червен кръст в с. Лозен, ул. "Половраг“ 31, ще се проведе осмото Национално състезание за възрастни хора по бедствена готовност, първа помощ, психосоциална подкрепа и водна безопасност, съобщи БЧК.



Събитието се организира в навечерието на 1 октомври – Международния ден на възрастните хора, и ще събере 16 отбора от цялата страна, които ще демонстрират практически умения и знания.



Участниците ще преминат през 16 състезателни пункта, на които ще покажат готовност за реакция в кризисни ситуации, оказване на първа долекарска помощ, умения за психосоциална подкрепа и познания по водна безопасност.



Състезателите са бенефициенти на Програмата "Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс, Операция "Подкрепа“. Тази програма има за цел подпомагане на най-уязвимите групи чрез предоставяне на храна, хигиенни материали и съпътстващи мерки – сред които е и Националното състезание.



Събитието не само насърчава придобиването на важни умения за справяне с кризи, но и допринася за социалното включване на възрастните хора, които са сред най-уязвимите групи в обществото.