Вотът на недоверие е на МЕЧ и е на тема вътрешен ред и сигурност, предстои да се уточни дали в него ще се включи темата за правосъдието. Това каза пред журналисти лидерът на МЕЧ Радостин Василев преди началото на първото заседание от есенната сесия на Народното събрание.

"Ние сме инициатори на този вот, а „Продължаваме промяната“ бяха поканени на среща, така че те ще го подкрепят и заедно ще подготвяме този вот", добави Василев. По думите му вотът на недоверие е почти готов, остава да се уточни кога ще бъде депозиран.

В сектор вътрешен ред и сигурност се оказа, че има много материали за несправянето на това правителство, допълни той. "В темата завладяна държава част от нещата, които готвят „Продължаваме промяната – Демократична България“ са на тема правосъдие. Ще преценяваме дали ще е само вътрешен ред и сигурност или ще развием темата в сектор правосъдие", допълни Василев.

На въпрос как би коментирал, че Никола Николов - Паскал е на свобода, а кметът на Варна е в ареста Благомир Коцев, Радостин Василев каза, че „в държавата на павлинките всичко може да се случи, така че как да го коментирам, нещо ще го използват тоя Паскал – измислен герой“.