Прогнозите за това как ще изглеждат хората след милион години са спекулативни, но има няколко интересни хипотези, базирани на еволюционни, технологични и социални тенденции. Ето някои възможни сценарии:
1. Биологична еволюция (естествена)
Ако хората продължат да се развиват естествено:
- По-високи и по-слаби тела – тенденцията към по-голям ръст може да продължи.
- По-големи глави / мозъци – ако мозъкът продължи да се развива, черепът може да стане по-голям (въпреки че вече сме достигнали някакви физически граници).
- По-малки челюсти и зъби – тъй като готвим храната, не ни трябват толкова мощни челюсти.
- По-малко окосмяване – вече не ни е нужно да се топлим, така че телесното окосмяване може да изчезне почти напълно.
- Различни очи/кожа – ако се заселим на други планети, с различни условия (напр. по-малко светлина), очите и кожата ни може да се адаптират.
2. Технологична еволюция (синтетична и кибернетична)
Много учени и футуристи смятат, че технологиите ще играят основна роля:
- Киборгизация – импланти, изкуствени органи, мозъчно-компютърен интерфейс. Може да имаме "подобрения", като:
- Свръхзрение
- Подобрена памет
- Контрол на уреди с мисъл
- Генно модифициране – хората може да проектират потомството си с желани черти: красота, интелект, устойчивост към болести.
- Сливане с изкуствения интелект (AI) – може да станем „постчовеци“, комбиниращи органична и неорганична материя.
3. Еволюция в различни среди
Ако колонизираме космоса:
- Разделение на човешки „расови клонове“ – хора на Марс, Луната или други планети може да се адаптират според условията там (гравитация, радиация, светлина).
- Може да се появят „нови видове хора“, различни от тези на Земята.
4. Алтернативен сценарий: хората спират да се развиват биологично
Ако спрем естествената еволюция чрез технологии (генно инженерство, изкуствен интелект, безсмъртие), човешкият вид може:
- Да остане почти непроменен телесно
- Да се развие само като „съзнание“ – дигитално без физическо тяло (хипотеза за „качване на съзнанието“)
С помощта на генно редактиране и биотехнологии, бъдещият човек може да бъде по-здрав, с по-силен имунитет, по-добра памет и по-дълъг живот.