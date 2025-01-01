/ iStock/Getty Images
Градът ще бъде спирка от маршрута на Градските винени фестивали за първи път

За първи път Русе ще бъде спирка от маршрута на Градските винени фестивали. Това ще се случи на 26 и 27 септември, когато поредица от събития ще представят българското и румънското вино. 

Маврудът тръгва на турне, а заедно с него ще бъдат още десетки български вина, направени от български майстори с български сортове. Това накратко ще бъде събитието, което ще обедини жителите и гостите на Русе, Пловдив, Варна, Велико Търново и София в предстоящите седмици, предава БНР. 

Организатори вече четвърта година са експертите от Българската асоциация на винените професионалисти, а фестивалите се провеждат в партньорство с общините и Министерството на туризма.

Официалното откриване ще е в петък от 17.00 часа на голямата сцена пред Съдебна палата в Русе. В центъра на града за първа година ще бъдат изградени фестивалните шатри, които ще приютят винените барове, кулинарните кътове и творческите работилници, а музикалната програма ще бъде в същия висок стил - Биг Бенд Русе в петък и Милица Гладнишка - "Лисицата и котараците" в съботната вечер.

На площад "Свобода" са щандовете на 45 винарски изби и кулинарните им партньори. Организаторите са убедени в успеха на събитието въпреки метеорологичната прогноза.

