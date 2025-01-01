За първи път Русе ще бъде спирка от маршрута на Градските винени фестивали. Това ще се случи на 26 и 27 септември, когато поредица от събития ще представят българското и румънското вино.

Маврудът тръгва на турне, а заедно с него ще бъдат още десетки български вина, направени от български майстори с български сортове. Това накратко ще бъде събитието, което ще обедини жителите и гостите на Русе, Пловдив, Варна, Велико Търново и София в предстоящите седмици, предава БНР.

Организатори вече четвърта година са експертите от Българската асоциация на винените професионалисти, а фестивалите се провеждат в партньорство с общините и Министерството на туризма.

Официалното откриване ще е в петък от 17.00 часа на голямата сцена пред Съдебна палата в Русе. В центъра на града за първа година ще бъдат изградени фестивалните шатри, които ще приютят винените барове, кулинарните кътове и творческите работилници, а музикалната програма ще бъде в същия висок стил - Биг Бенд Русе в петък и Милица Гладнишка - "Лисицата и котараците" в съботната вечер.

На площад "Свобода" са щандовете на 45 винарски изби и кулинарните им партньори. Организаторите са убедени в успеха на събитието въпреки метеорологичната прогноза.