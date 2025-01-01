Протест срещу еврото и за оставката на правителството се провежда пред сградата на Народното събрание. Организатори са партия „Възраждане“, движение „23 септември“ и „Фронт за лева“. По време на протеста се събира и подписка за провеждане на национален референдум относно приемането на еврото.

Миналата седмица също имаше протест пред Народното събрание. Тогава протестиращите блокираха движението на площад „Княз Александър Батенберг".

По-рано днес лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи призив във Facebook. Той покани всички симпатизанти и привърженици на партията му, които са в София и страната, да се присъединят днешното шествие за сваляне на „престъпното правителство“. „Или ние, или те! Дошло е време разделно!“, написа той.

Има засилено полицейско присъствие. Към този момент движението не е затворено и обстановката е спокойна.