Имиджмейкърът Тянко и брокерът Йордан са новите гости в “След Игрите” Podcast, където разкриха неочаквани детайли за своята игра. Колко срамно е да отменят пъзелите заради теб и надут ли е имотния пазар в България?

Тянко сподели, че е влязал в “Игри на волята” с ясната заявка за стратег, но колкото и силни ходове да е имал, едно петно върху имиджа му остава трудно за изчистване - фактът, че пъзелите в предаването са отменени до второ нареждане. Макар да е записал името си в историята на “Игри на волята” не особено положително, той съветва бъдещите участници да не влагат лично отношение в играта. Би ли участвал в All Stars и спекулации ли са близките му отношения с Джулиана Гани?

В студиото пред водещата Ваня Запрянова застана и Йордан, който разкри защо е избрал да бъде в ролята на пъзелист на племето. Бившият вратар на Левски и по настоящем брокер сподели дали имотният пазар в България и надут как хобито му за оцеляване в екстремни условия му е помогнало в “Игри на волята”. Може ли жена да спечели “Игри на волята”7?

Колко важни са фолклорните традиции за Йордан и защо Тянко смята, че много хора играят задкулисно?

