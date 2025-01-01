Швейцария планира приемането за медицинско лечение на около 20 ранени деца от ивицата Газа, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на швейцарското правителство.

Не е ясно кога ще може да се осъществи евакуацията на децата поради ситуацията в палестинския анклав, но се полагат усилия за координация, се посочва още в изявлението.

Подборът ще бъде извършен в тясно сътрудничество със Световната здравна организация (СЗО), която поддържа списъци с пациенти, а избраните деца и придружаващите ги членове на семействата им ще бъдат подложени на проверки за сигурност, уточни швейцарското правителство.

При пристигането си те ще преминат през процедура за предоставяне на убежище. Правителството ще поеме разходите за координация и транспорт, а медицинските разходи ще бъдат доброволно поети от швейцарските кантони, на чиято територия ще бъдат децата, или от самите болници, в които ще бъдат лекувани, уточни СЗО.

СЗО е регистрирала около 19 000 пациенти за евакуация от Газа, включително 4000 деца, много от които с животозастрашаващи наранявания или заболявания, които не могат да получат адекватно лечение на място.

Продължаващата близо две години война в ивицата Газа е причинила големи разрушения и е отнела живота на над 65 000 палестинци, сочат данни на местните здравни власти.

Израел води война срещу палестинската въоръжена групировка "Хамас" след безпрецедентната атака на бойци на групировката срещу градове и кибуци в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при която бяха убити около 1200 души, а 250 бяха взети за заложници и отведени в Газа.