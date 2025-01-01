Общото събрание на „Продължаваме промяната“ (ПП) започна. Във втория ден на форума делегатите ще изберат председател/съпредседатели на партията, Изпълнителен съвет, Национален съвет, Етична комисия и Контролен съвет. Ще бъдат гласувани и важни промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на ПП.

Българският евродепутат Никола Минчев откри извънредното заседание на Общото събрание и не пропусна да засвидетелства подкрепата на партията към кмета на Варна Благомир Коцев и бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, които се намират в ареста. Минчев отбеляза, че това е първото Общо събрание, което ПП провежда в ролята си на опозиция. „Качествените решения могат да бъдат предложени и изпълнени само от едно истински реформаторско правителство, каквото само ПП-ДБ може да предложи“, каза той и добави, че такива правителства не са леви.

БТА / Христо Касабов

Бившият съпредседател на ПП Кирил Петков откри речта си, като номинира Коцев за част от изпълнителния съвет на партията.

„Вярвам на Асен Василев безгранично, че ще води партията в правилната посока. Никой не е по-голям от каузата България. Дълбоко се надявам, че антикорупцията ще остане вградена в ДНК-то на нашата партия. Дори и малката корупция води до малки тайни, а малките тайни правят хората да не са свободни. Вярвам, че в ПП имат място само свободни хора“, подчерта той.

Петков обърна внимание, че врагът до този момент има едно превъзходство, че е бил на терена много години и много от тези кадри, които в момента разрушават тъканта на държавността в България, са готвени от 25 години. „Ние трябва да имаме същата програма – да знаем, че след 20 години хора от тук и хора, които ще се присъединят, са събрали достатъчно опит, за да водят държавата напред по начин, по който да могат да бият тези от 25 години, тренирани от всякакви служби и мафиоти“, каза той.

Петков добави, че ПП трябва да отвори каналите на комуникация с привържениците на „Възраждане“, на ГЕРБ, на ДПС. „Отваряме вратата, подаваме ръка“, допълни той.

„България в сърцето на Европа – няма алтернатива, няма Изток. Там трябва да останем и ние, трябва да се борим за това“, категоричен е бившият съпредседател.

Кирил Петков депозира оставката си като депутат

Много се радвам да видя толкова борбени хора, които не ги е страх. Много добри и мъдри думи казаха хората, които говориха преди мен. Искам да си дадем една равносметка къде сме и след това заедно да погледнем накъде искаме да продължим. Това заяви председателят на ПП Асен Василев.

„2021 г. тръгнахме като горски пожар. Имаше нужда да се промени държавата. Имаше енергия за това след два пъти неуспешни избори. Хората ни дадоха доверие и ни натовариха с огромни очаквания, защото за първи път, докато с Кирил бяхме в служебния кабинет, имаше реални действия, които започнаха да нанасят удари по една система, която се беше окопала много здраво в страната“, каза Василев.

Той подчерта, че кабинетът „Петков“ е свършил много неща, и разказа колко трудно е било родено това правителство. „Ако България беше влязла във войната без правителство, всички българи щяхме да живеем много по-зле днес“, смята Василев.

БТА / Христо Касабов

Общото събрание представлява важен етап в развитието на ПП, като ще определи бъдещото направление на партията и нейното ръководство в условията на бързо променящата се политическа среда.

Дотук се стигна след оставката на Кирил Петков, който реши да поеме политическа отговорност, след като районните кметове на „Люлин“ и „Младост“ Георги Тодоров и Ивайло Кукурин, както и на общинските съветници в Столичния общински съвет Димитър Шалъфов и Драгомир Иванов напуснаха ПП с мотива, че им е оказван натиск и обвиниха ръководството в зависимости. Асен Василев остана начело на ПП до Общото събрание.