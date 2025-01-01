Няма да позволя никой да тресе страната. Това заяви лидерът на "ДПС - Ново начало" пред репортери в кулоарите на парламента.

Той подчерта, че доводите за поредния вот на недоверие срещу кабинета са невалидни.

"Държавата е освободена точно от тези, които я бяха завладяли - "соросите" и техните производни, и производните на един обикалящ страната човек", каза Пеевски.

Лидерът на "ДПС - Ново начало" заяви, че ще продължи да подкрепя правителството и изтъкна, че някои политически фигури вече са влезли в президентска кампания.

"Той (президентът Румен Радев) трябва да бъде откровен с хората. Той е един политик вече, но е време да си направи партията. Призовавам го днес да излезе. Аз ще направя много разкрития по време на тези кампании и няма да позволя никой да излъже хората. Хората ще получат цялата истина за всеки в тази държава", заключи Пеевски.