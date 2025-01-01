От 27 септември, до 5 октомври поетапно ще се променя организацията на движение в участъци от АМ „Струма“ на територията на областите Перник и Кюстендил.

През следващите дни по магистралата ще се изпълняват дейности по подобряване на отводняването и премахване на крайпътна растителност, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“

От 27 септември до 3 октомври, между 7:00 и 16:00 часа, ще се почистват облицовани окопи и шахти в участъка от АМ „Струма“ между 10-и и 37-и км двупосочно на територията на област Перник.

Три ремонта на АМ „Тракия“ в посока Бургас

При изпълнение на дейностите временно ще се ограничава достъпът до двете аварийни ленти в отсечката от 10-и км до п. в. „Долна Диканя“ /при 37-и км/, в която ще се разполага нужната техника. Трафикът в двете посоки ще преминава в активната и скоростната лента без ограничения.

От 29 септември - понеделник до 5 октомври - неделя през деня ще се извършва косене на тревни площи в участъка от 37-ми до 56-ти км на АМ „Струма“ в област Кюстендил.

По време на работата по трасето поетапно ще се ограничава движението в аварийната и скоростната лента - в двете платна. Трафикът ще преминава в свободната лента, в която не се работи.

През следващата седмица между 8:00 до 17:00 часа за възстановяван на уличното осветление на път I-6 в участъка от 25 до 27 км между Кюстендил и Ябълково ще бъде ограничено преминаването по скоростната лента, в двете посоки.

Трафикът ще се осъществява в активната. Дейностите ще се изпълняват от Община Кюстендил съгласно сключеното споразумение между местната власт и АПИ за предприемане на съвместни мерки по възстановяването на осветлението в участъка.

Aпелираt шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.