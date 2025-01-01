Пускам министрите, но те не искат да ходят, защото на всяко мероприятие президентът говори срещу политическите си опоненти. Това заяви днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Панагюрище, където Младежи ГЕРБ (МГЕРБ) се събират на Национална академия. Той отговори на обвиненията на държавния глава Румен Радев, който вчера заяви, че министри отказват за работят с него по нареждане на Борисов.

"От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат като мен", подчерта лидерът на ГЕРБ. По думите му кабинетът няма как да застане до президент, превърнал се в партиен лидер.

Борисов отвърна на вчерашните нападки на Радев, който го призова "чувалите с парите от "Хемус" да се върнат", като припомни договора с "Боташ". Той заяви, че новият лот на магистралата ще бъде открит в сряда или четвъртък.

Радев: Министрите се разбягват като пилци като ме видят

Лидерът на ГЕРБ коментира и руските нарушения на европейското въздушно пространство. Той предупреди, че светът върви към война, и сравни руските "мечки" с "книжни тигри".

Борисов обвини „Продължаваме промяната – Демократична България“, че саботират проевропейския път на България

"ПП, заедно с ДБ - ту заедно, ту поотделно - заради това, че ги вкарахме в еврозоната с нашата политическа воля, последните опити направиха преди няколко дена с вота на недоверие", заяви той.

Според него основната задача на опонентите е да намерят оправдание за провала си, като посочват ГЕРБ за виновен. Борисов допълни, че част от атаките са свързани с искания за контрол върху службите. „Сега някой искал да им вземе службите. Ама тези служби ги определяше Радев. На тях им трябват за бухалка, затова поименно предлагат Бойко Рашков“, каза още лидерът на ГЕРБ.

Терзиев: „Топлофикация“ беше в тежко финансово състояние много преди да стана кмет

Критики имаше и към столичния кмет Васил Терзиев.

"Те така и не разбраха, че управляват София. И понеже с него (Терзиев), той буди симпатии в мен, понеже сме в аналогична ситуация. Той казва "Аз съм спечелил изборите, ама тук едни мракобесни сили ми пречат да бъда кмет". Тази мракобесни сили са избрани общински съветници от различни партии. В същото време аз съм спечелил изборите с вас, само че не ми стигат гласовете да управлявам, както на него не му стигат. И се въртя и суча да направим мнозинство, за да може да се приеме бюджет, да се приемат закони, да се движим. Не така, както искам да се движи влака на управлението, но да се движи, да го има поне. Той не иска това да го направи, защото иска да изглежда, че не се договоря с никой. Като не се договаряш с никой, да, чист си, не могат да ти лепнат, че си човек или си зависим от някой, но и нищо няма да ти се случи", заяви Борисов.