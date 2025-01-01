България посреща волейболистите като национални герои. Момчетата, които стигнаха до сребърните медали на Световното първенство, ще пристигнат утре (30 септември, вторник) в 17:30 ч. на площад “Александър Невски”. След като кацнат на българска територия, те ще направят шампионска обиколка с открит автобус.

На площада през целия ден имаше приготовления за събитието, където ще бъде изградена и специална сцена, за да може националите да получат приветствия от хората, посочва NOVA.

Със сигурност най-голямо е вълнението за най-близките на волейболистите - техните майки, бащи, братя и сестри.

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев разказа за свой разговор със звездата Симеон Николов.

„Говорихме си, Мони беше седнал до мен, нещо му честитят, включително Роби Уилямс видяхме, че е поздравил волейболистите. И му викам – Монка, виж просто какво направихте. А той каза – не, бате Любо, какво направихме всички заедно“, споделя той.

Президентът на федерацията сподели и друг разговор. Само че с бащата на братя Николови – Владо Николов. „Викам, Владе, днеска отборът, който бие по-силен сервиз, той ще спечели, тъй като такива мачове, такъв финал на такова първенство трябва да бъдат силови“, казва Ганев.

„Въпреки че имаше някакво леко неудовлетворение, заради това че ни победиха италианците, ние всички съзнавахме, че италианците в този момент са по-добри от нас", споделя Владо Николов.

Една от най-нетърпеливите да посрещне националите е майката на капитана Алекс Грозданов – Емилия Грозданова. Още преди да заминат за Филипините, тя приготвила за сина си и за Мартин Атанасов специален подарък.

„Здравец с червен конец, за да бъдат здрави и да имат късмет. А късметът помага на подготвените“, смята майката на волейболистите. Тя споделя, че я очаква дълга нощ в кухнята, за да зареди Алекс с любимата му храна. „Най-много обича палачинки и баница. Горда съм и съм щастлива, пожелавам на всички родителите да го изпитат това нещо, не мога да го опиша с думи. Надявам се момчетата да са осъзнали какво са постигнали, но когато посрещането бъде факт, те самите ще разберат какво са изпитали“, коментира тя.

Освен големия отборен успех, имаме и още едно забележително постижение - две от нашите момчета влязоха в идеалния отбор на това Световно първенство. Алекс Николов получи титлата реализатор номер 1, а Алекс Грозданов беше отличен като най-добър блокировач.

Междувременно оценките и равносметката след вчерашния успех продължават. Правят ги хората, отдали живота си на волейбола и спорта.

“Бих казал, че дори малко изпревариха времето, в което да демонстрират уменията си. Нека си дадем сметка, че има много волейболисти, които тренират от много дълги години, но никога не са стъпвали на тези стълбички”, коментира бившият национален състезател Евгени Иванов - Пушката.

“Този резултат е плод на огромен труд. Вие питахте каква е ролята на старши треньора. Много е важно да доведеш отбора във върхова спортна форма в точния момент. Точно това направихме за разлика от други отбори. В тяхната кариера, в тяхната психика, този резултат ще окаже огромно влияние, ще даде повече увереност, повече самочувствие”, добави волейболната легенда и бивш капитан на националния отбор Димо Тонев.

Според тях финалният мач не е като другите.

“Тук вече напрежението е много по-различно, напрежението и отговорността са много по-големи. Така че тези момчета имат потенциала да го направят, тези момчета имат техническите възможности да го направят, тези момчета имат и психическите възможности да го направят, но има и волейболна логика в цялата работа. Късметът може да те покрие в някои ситуации, но късметът да те покрие в цял един мач срещу отбор като Италия - европейски шампион, става изключително трудно”, обясни Иванов.

Волейболните експерти са убедени, че в един такъв мач най-голямото оръжие е сервисът.

“На финал, който излезе по-нахъсан и по-агресивен, той печели накрая. Малко не ни достигна. Италианците бяха по-добри на сервис и това си каза думата. Но не трябва да забравяме, че нашият национален отбор беше най-младият на турнира във Филипините”, каза състезателят на „Левски“ Лазар Бучков.

Спортният журналист и коментатор Тодор Христов коментира, че в такива мачове печели по-класният отбор. “Особено със сервиза, който имаха италианците, беше много трудно да бъдат победени”.

Често за големия успех е важно обаче не само добрата игра.

“България ги вижда сега като звезди, но те са обикновени момчета. Приятелството им си пролича и в играта. Играе ролята и това, че голяма част от отбора са ни връстници, разбират се”, допълни Бучков.