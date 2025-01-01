Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 28-годишен мъж за кражба на пари от катедрален храм „Света Неделя“ в София, съобщиха от обвинението.

На 27 септември обвиняемият, чрез разрушаване на преграда и чрез използване на техническо средство, е откраднал около 800 лева.

Разбити са стъклени витрини и дървени каси на храма. Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като той е осъждан за идентично деяние на ефективно „лишаване от свобода“.

За престъплението се предвижда наказание от 3 до 15 години. Мъжът е задържан за 72 часа. Спрямо него е поискан постоянен арест.