Трето дете, преминало през алогенна костно-мозъчна трансплантация в Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, беше успешно изписано за домашно лечение, съобщиха от болницата.

Първото трансплантирано дете напусна болницата през август 2025 г., а второто – 8-годишно момиченце с рецидив на остра лимфобластна левкемия, получи костен мозък от своя 15-годишен брат и бе изписано преди около седмица.

Сега към тях се присъединява и 15-годишна пациентка с високорискова остра миелоидна левкемия, при която е използван донор от Германския донорен регистър.

И при трите деца лекарите потвърдиха успеха на трансплантациите чрез тест за донорен химеризъм, показващ пълна подмяна на костния мозък.

„Предстои дълъг и труден период на възстановяване, в който рисковете не са отминали, но сме обнадеждени за крайния резултат“, заяви доц. д-р Боряна Аврамова, началник на клиниката.

Алогенните трансплантации се извършват със стволови клетки от донор – родственик или доброволец от международен регистър. Те са по-сложни от автоложните (при които се използват клетки на самия пациент), но са единственият метод за трайно излекуване при рецидив на тежки онкохематологични заболявания.