Реставрираната астрономическа обсерватория на Софийския университет "Св. Климент Охридски" беше официално открита в Есенния ден на астрономията, съобщи пресцентърът на висшето училище.

На откриването присъстваха ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев, доц. д-р Тодор Велчев, ръководител на катедрата "Астрономия" към Физическия факултет на СУ, доц. д-р Кирил Стоянов, заместник-директор на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория - Рожен, както и много възпитаници и студенти от Физическия факултет, големи и малки любители на астрономията.

Събитието бе открито от доц. д-р Владимир Божилов, заместник-декан на Физическия факултет, който изрази вълнението си, че обсерваторията отваря врати след пълно обновяване, позволяващо на всеки, който иска да се докосне до звездите, да го направи.

„Всичките пет сгради са напълно реставрирани и ремонтирани, дворното пространство, алейната мрежа е абсолютно обновена, включително й емблематичният фонтан на скулптура Васил Зидаров от края на 30-те години. Всички помещения са напълно функционални, за да може да ги използваме“, каза доц. Овчаров.

Ректорът отбеляза, че университетът е сложна структура и в нея изключително важно място заема паметта, и наш дълг е да превърнем това място в средище, където младите умове на България ще гледат звездите, могат да мечтаят, могат да работят, да експериментират, а нашите студенти да започнат своите първи стъпки в тази сложна наука.

Проф. Георги Вълчев обясни, че Софийският университет стопанисва и управлява сгради, които са паметници на културата. Това място също е такова и е част от груповия паметник Борисова градина, и Софийският университет е показал, че е свършил своята работа. Ректорът изрази надежда през следващите години паркът да стане още по-уютно място за всички посетители и една от перлите на градината ще бъде обсерваторията към алма матер.

"Изключително е важно и искам да изкажа благодарност на колегите, защото на такива места младите таланти на България могат да развиват потенциала си. Могат отрано да започнат да мечтаят, могат отрано да открият своите детски планове, които после да се превърнат от мечти в реалности. Трябва да даваме възможности на младите хора да развиват дарованията си, а не да гледаме клипове с насилие, клипове, които унижават достойнството на всеки един човек. С благодарност към всички вас, с благодарност към работата на колегите. Нека да ни е честито това място и да стане отново същия притегателен център, какъвто винаги е бил през годините. На добър час!", пожела ректорът проф. Георги Вълчев.

Инженер Костадин Палазов, управител на проектантското дружество "Арт прогресия", които са направили проекта на реставрацията, отправи поздрав към всички, благодари на ръководството на Софийския университет за гласуваното доверие и даде възможност екипът на дружеството да прояви своя професионализъм, за да възвърне това място към перлите на София. "Нашият екип вложи сърце, душа, цялото си умение и възможности със съвременните строителни техники да върнем този сграден фонд към неговото предназначение и във вида, в който е бил при самото му създаване", отбеляза инженер Палазов и допълни, че вероятно това място ще излязат бъдещите звезди на българската астрономия.

Доц. д-р Евгени Овчаров представи накратко историята на Астрономическата обсерватория на алма матер и припомни за началото на Катедрата "Астрономия".

Доц. Овчаров разказа и за първите телескопи, както и за полагането на основите на обсерваторията. Повече за историята може да се види на този адрес: https://astro.phys.uni-sofia.bg/history/

В рамките на официалната церемония по откриването на реставрираната Астрономическа обсерватория на Софийския университет бе представена и изложбата на Националния етнографски музей при БАН "Звездното небе - митология и наука" от главен асистент д-р Илия Вълев.

В Есенния световен ден на астрономията бяха изнесени научнопопулярни лекции на достъпен език. Стотици посетители успяха да разгледат обсерваторията, да присъстват на интересни демонстрации на физични експерименти, както и да разгледат разположената в двора изложба на астрономически изображения, заснети с новия телескоп на НАО в Рожен.