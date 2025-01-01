"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 30 септември - вторник връзка с подмяна на уличен водопровод по ул. „Околовръстен път“, село Лозен, се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 17:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района: между ул. „Кайгана“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий, ул. „Еделвайс“, ул. „Бузлуджа“ и ул. „Съединение“; между ул. „Съединение“, ул. „Шипка“, ул. „Зорница“ и ул. „Мургаш“; между ул. „Съединение“, ул. „Дъб“, ул. „Къси дол“ и ул. „Акация“; между ул. „Преслав“, ул. „Съединение“, ул. „Варовита“ и ул. „Крушите“; между ул. „Съединение“ , ул. „Васил Левски“, ул. „Могилата“ и ул. „Теменуга“; ул. „Съединение“ от помпена станция до автомагистрала „Тракия“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Съединение“ срещу кметството.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.