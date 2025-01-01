Районната прокуратура в Стара Загора наблюдава досъдебно производство за изясняване на причините за смъртта на 44-годишен мъж, починал на 21 септември т.г. в землището на старозагорското село Лясково. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

На 21 септември е подаден сигнал във Второ Районно управление на МВР – Стара Загора за това, че в гориста местност в землището на с. Лясково е починал Д.С., на 44 години. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, извършен е оглед и е назначена съдебномедицинска експертиза, чието заключение е, че причината за смъртта на мъжа е настъпил инфаркт, посочват от Районна прокуратура – Стара Загора.

По случая са разпитани свидетели, предстои извършването и на други процесуално-следствени действия. В хода на разследването предстои да се изяснят всички факти и обстоятелства, които са относими към досъдебното производство. Срокът за приключване на разследването е двумесечен, посочват от пресцентъра.

През август т.г. в Окръжна прокуратура – Стара Загора беше образувано досъдебно производство за изясняване на причините за смъртта на 26-годишен мъж.