Над 80 човека преминаха профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов". Над 20 от тях са допълнително прегледани извън списъка с предварително записване. Двама от тях бяха приети по спешност в Кардиологията на "Пирогов".

Скринингът се проведе на 28 септември 2025 година по повод Световния ден на сърцето - 29 септември. Реализираха го тримата началници в пироговската кардиология - проф. Мария Миланова - началник Клиника по кардиология, д-р Иван Мартинов - началник Отделение по инвазивна кардиология, д-р Димитър Валериев - началник на Отделение "Интензивен кардиологичен сектор" и техните екипи.

Прегледите не бяха обвързани със заплащане от пациентите. С тях Клиниката по кардиология се присъединява към инициативите по повод Световния ден на сърцето. Специалистите напомнят на хората, че не трябва да чакат да имат проблем, за да отидат на лекар и да изследват основните кръвни показатели. Препоръчват им да се движат повече, съобразено с възрастта и здравния статус.