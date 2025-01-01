На 29 септември отбелязваме Световния ден на сърцето. Той е обявен за такъв през 1999 г. от Световната федерация на сърцето и Световната здравна организация.

Инициативите за 2025 г. са обединени под мотото „В ритъма на сърцето“, а глобалната цел на Световната сърдечна федерация е да бъдат предотвратени милиони случаи на преждевременна смърт, причинени от сърдечно-съдовите заболявания.

БТА / Дружеството на кардиолозите в България

17 500 000 души умират всяка година в световен мащаб от сърдечносъдови заболявания, включително инсулт. Това превръща инсултът във водеща причина за смърт, инвалидизация, депресия, деменция и епилепсия.

В България 1/5 от смъртността се дължи на инсулти, като по данни на Българската лига по хипертония, честотата на тази диагноза се е удвоила през последните десет години. Успоредно с това се повишава и честотата на предсърдното мъждене. Един на всеки пет инсулта се дължи на него, като то е водещ рисков фактор и за развитие на исхемичен инсулт в 75% от случаите.

Въпреки че сърдечносъдовите заболявания са сред водещите причини за смъртност в България, много често те нямат характерна клинична изява и остават неразпознати, неглижирани или нелекувани.

Друг проблем се явява лошият контрол на вече диагностицирани сърдечносъдови заболявания, което води до рецидиви и възникване на предпоставки за инсулт.