Непал стана поредната южноазиатска държава, чието правителство бе свалено, след като демонстранти – главно млади хора от поколението Z – изразиха недоволството си под формата на кървави протести.

Сцените на подпалени правителствени сгради в Непал напомнят за революциите в Шри Ланка (2022 г.) и Бангладеш (2024 г.), когато местното население щурмува дворците на своите лидери.

Водена от поколението Z, така наречената „Южноазиатска пролет“ се разпространи в Индонезия, Филипините и Тимор-Лесте.

Политическата обстановка в Непал винаги е била неспокойна. През последните 25 години страната преживя убийството на 9 членове на кралското семейство, маоистко въстание и революция, която свали вековната авторитарна монархия. Въпреки че Непал стана демократична република през 2008 г., политическата нестабилност продължи с 14 правителства за 17 години. Местното население се умори от корупция, възприемайки властта като постановка, режисирана от безскрупулен политически елит.

В началото на септември младите непалци започнаха тренда Nepo Kids (“Децата на непотизма”), който цели да изобличи охолния начин на живот на наследниците на влиятелни политически фигури. Подобен тренд (Nepo Baby - “Бебетата на непотизма”) бе създаден и във Филипините.

Повратната точка беше решението на непалското правителство да забрани 26 социални мрежи, включително Facebook и YouTube. Забраната бе въведена на 4 септември и предизвика гняв сред 30-милионното население на страната, 56% от което се състои от хора под 30 години. На 8 септември десетки хиляди се включиха в т.нар. протести на поколението Z.

Демонстрантите влязоха в сблъсъци с полицията и силите за сигурност, които използваха водни оръдия и сълзотворен газ. Стигна се и до опити за въоръжено потушаване на протеста, като в първия ден на размирици живота си загубиха 19 души – 14 от тях под 28-годишна възраст.

БТА / АП

Въпреки че забраната бе вдигната, на 9 септември протестите се разраснаха заради убийствата от предния ден. Сградата на парламента в Непал беше подпалена, атакувани бяха правителствени здания и домове на политици, като някои от тях бяха открити и нападнати от тълпата. Същия ден премиерът К. П. Шарма Оли подаде оставка. В рамките на двата дни загинаха 73 души. В късните часове на 9 септември обстановката се успокои, което провокира властите да започнат преговори с представители на младежкото движение.

Активистите използваха платформата Discord, за да обсъдят следващите си стъпки, и решиха да подкрепят бившата председателка на Върховния съд Сушила Карки, която публично изрази солидарност с протестите, за временен министър-председател. 73-годишната Карки положи клетва на 12 септември и насрочи нови избори за март 2026 г.

Сушила Карки / Getty

Сцените от Непал напомняха на тези от Шри Ланка през 2022 г., когато могъщото семейство Раджапакса бе свалено от власт след щурм на президентския дворец, и на Бангладеш през 2024 г., когато протестиращи свалиха дългогодишния премиер Шейх Хасина. Разбира се, между събитията има разлики: в Шри Ланка размириците бяха породени от неефективните мерки за справяне с икономическата криза, а в Бангладеш студентите протестираха срещу системата за квоти в държавната администрация.

Общото е, че в и трите случая протестите се коренят в недоволството от системната корупция, липсата на икономически възможности и лошото управление.

Последиците след безредиците в Бангладеш и Непал също си приличат. Младежките движения на двете държави издигнаха за лидери хора, които са всичко друго, но не и млади – 73-годишната Сушила Карки в Непал и 84-годишният икономист Мохамад Юнус в Бангладеш. Това показва, че движения без партийна структура изпитват трудности след свалянето на правителство и в краткосрочен план се обръщат към по-възрастни фигури, които не са участвали активно в политическия живот.

Мохамад Юнус / Getty

Следващите избори са шанс за политическа и поколенческа промяна. Пример за това е Шри Ланка, където партиите на статуквото загубиха изборите през 2024 г., а Анура Кумара Дисанаяке стана първият президент, избран от трета политическа сила.

Анура Кумара Дисанаяке / Getty

Движена от поколението Z, т.нар. „Южноазиатска пролет“ се разпространи. В тази напрегната обстановка не е изненада, че правителствата на Индонезия и Тимор-Лесте отстъпиха пред част от исканията на протестиращите, а във Филипините президентът Фердинанд Маркос-младши – син на печално известен корумпиран диктатор – се опита да се присъедини към недоволството.

Инструмент за мобилизация, организация и вдъхновение, социалните мрежи са в основата на „Южноазиатска пролет“. Те изиграха ключова роля в Панарабската революция и протестите в Бразилия (2013 г.), Турция (2013 г.), Хонконг (2014 г.) и Тайланд (2014 г.).