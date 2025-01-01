Най-малко 16 души са убити и около 100 ранени в непалската столица Катманду, след като полицията разпръсна протест срещу блокирането на социалните медии и корупцията в правителството.

„За съжаление, шестнадесет души са починали, според здравните власти. Около сто други са хоспитализирани, включително полицаи“, каза говорителят на полицията Шехар Ханал пред АФП. Сблъсъците продължават и днес по улиците на Катманду. Полицията се опитва да разпръсне протестиращи. Правителството на премиера К. П. Шарма Оли се очаква да проведе извънредно заседание тази вечер, за да обсъди ситуацията.

Полицията се намеси, когато тълпа от няколко хиляди души се приближи до сградата на парламента, която бяха блокирали, включително с бодлива тел. След това част от протестиращите се опитаха да пробият полицейския кордон. „Използвахме сълзотворен газ и водни оръдия, когато протестиращите влязоха в ограничената зона“, каза говорител на полицията пред АФП. Според местни медии полицията е използвала бойни патрони по тълпата, за да я овладее.

Най-малко три от жертвите са починали от нараняванията си в болницата в Катманду, която е приела над 150 ранени, според говорителката на болницата Ранджана Непал. „Никога не съм виждала такъв хаос в болницата“, каза тя пред АФП.



Министерството на комуникациите и информационните технологии на Непал в четвъртък съобщи, че е разпоредило блокирането на 26 платформи, включително Facebook, YouTube, X и LinkedIn, които не са се регистрирали в рамките на крайния срок. Съгласно решение на Върховния съд от 2023 г., министерството изисква от тях да назначат местен представител и лице, отговорно за регулирането на съдържанието им.

Решението принуди много разгневени потребители да излязат на улицата. Протестиращите се събраха сутринта, развявайки национални знамена и пеейки националния химн, преди да започнат да скандират антиправителствени лозунги.

„Тук сме, за да осъдим блокирането на социалните мрежи, но това не е единствената ни мотивация“, каза пред АФП 24-годишният студент Юджан Раджбандари. „Това решение отразява авторитарните практики на правителството и ние искаме това да се промени“, каза от своя страна 20-годишната Икшама Тумрок. Откакто блокадата влезе в сила, платформи, които все още работят, като TikTok, бяха залети с видеоклипове, поставящи под въпрос луксозния начин на живот на децата на политиците. „По целия свят има протести срещу корупцията и те (нашите лидери, бел. ред.) се опасяват, че и тук ще е същото“, коментира друг протестиращ, Бхумика Бхарати.

Вчера правителството отрече че се е опитвало да подкопае свободата на мисълта и изразяването и заяви, че решението му е насочено към създаване на „среда за тяхната защита и свободно изразяване“.



Той повтори, че функционирането на целевите платформи ще бъде възстановено веднага щом подадат заявление за регистрация.

Блокадата, обявена в четвъртък, не е безпрецедентна.

Миналия юли правителството вече беше спряло услугата за съобщения Telegram поради, според него, увеличаване на онлайн измамите.