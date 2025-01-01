Полицейска акция срещу финансови къщи, които предлагат бързи кредити и в заложни къщи провежда отряд "Кобра" в столичния квартал "Люлин". Проверките са провокирани от оперативни данни, че задлъжнели клиенти са били набирани за провокатори, които да влизат в протестите и да предизвикват безредици.

До момента са проверени 10 финансови къщи, като са установени 43-ма служители в тях. 34-ма от служителите, които сме проверили, са криминално проявени лица, изброи след акцията директорът на СДВР Любомир Николов.

„Получихме оперативна информация още преди протеста на 1 декември, че се набират хора, които са клиенти на такива къщи и поради задлъжнялостта им към тях, те стават лесна плячка на набиращите ги срещу малка финансова облага или опрощаване на дължими суми към тях, да вършат действия, за които ги принуждават“, обясни Николов.

„Моят анализ е, че тези финансови къщи, които сме селектирали, генерират престъпност, тъй като клиентите на тези къщи са повечето или наркозависими лица, или с други зависимости, впоследствие на тяхната задлъжнялост стават и финансови зависими. Работещите в тези къщи много често прибягват към принуда, използвайки физическа сила, за да могат по-лесно да си съберат вземанията“, посочи още шефът на СДВР.

Николов определи акцията като успешна и заяви, че са селектирани лица, които СДВР счита за организатори и такива, които ще организират групи за утрешния протест. „Силно се надявам да сме ги възпрели, защото моето мото е не да агресираме срещу протестиращите, а чрез нашите оперативни способи просто тези лица да не пристигнат на протеста“, заяви той.

Към настоящия момент само се проверява дейността на въпросните къщи, да се види какви лица работят в тях. Задържани няма, защото извършаваната от тях дейност не съставлява престъпление от общ характер поради промяна в закона. По думите му е работа на съответните институции, които контролират дейността им, да вземат административни отношения спрямо тях.

По думите на Николов много отдавна се следят такива къщи, като има лица, които са се явили и на протестите на 1 декември, впоследствие и на 2 декември, „когато извадихме 150 криминално проявени лица с много атрибути от тях, които бяха предназначени да летят по нашите каски“.