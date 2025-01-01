Какво да кажа, толкова безпринципни действия няма как да се увенчаят с успех. Коалицията е консолидирана, правителството под ръководството на премиера Желязков работи отлично. Това коментира министърът на външните работи Георг Георгиев пред журналисти в Перник по повод внесения вот на недоверие към правителството "Желязков". Министър Георгиев бе в града за откриването на учебната година в Основно училище (ОУ) „Св. Иван Рилски“ и Природоматематическата гимназия (ПМГ) „Христо Смирненски“.

На 12 септември депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) внесоха искане за гласуване на вот на недоверие към правителството в деловодството на Народното събрание. Искането за вот недоверие е поради провал във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава. Вотът бе внесен с подписите на ПП-ДБ, МЕЧ и представители на „Алианс за права и свободи“ (АПС), каза Божидар Божанов, зам.-председател на парламентарната група на ПП-ДБ. Приносът за частта, касаеща вътрешната сигурност и обществения ред е на МЕЧ, а останалата част от 80 страници мотиви е на ПП-ДБ, уточни той. По думите му правителството не се справя в секторите "Вътрешна сигурност" и "Правосъдие" и се задълбочава проблемът със завладяната държава, което води до липса на справедливост и обедняване на българските граждани.

Справяме се с предизвикателствата и проблемите, които тези същите съвносители на вота ни оставиха в последните четири години и гледаме да редим пъзела, посочи Георгиев пред медиите.

Той определи вота на недоверие като безпочвено противопоставяне за целите на политическата интрига. Според него съвносителите му доскоро са били непримирими врагове, а след като вотът бъде отхвърлен, ще се върнат към това си агрегатно състояние.