„Очаквам личен ангажимент от всеки кмет и пълна мобилизация на административния капацитет за изпълнение на проектите за модернизация на дългосрочната грижа. Това е отговорност към хората, които разчитат на по-добра подкрепа и достойни условия на живот.“ Това подчерта министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на работна среща с представители на общините, на която беше обсъден напредъкът по изпълнението на проектите за реновиране на домовете за стари хора и изграждането на нови социални услуги, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Министерството на труда и социалната политика ще продължи засиления контрол върху изпълнението на проектите, включително чрез проверки на място и изискване на регулярни доклади от страна на общините. Министърът предупреди, че при невъзможност за изпълнение в срок ще бъдат предприети действия за прекратяване на договори и възстановяване на средствата.

Общият ресурс за инвестицията за модернизиране на социалните услуги за дългосрочна грижа надхвърля 385 милиона евро. Към момента са сключени договори за ремонтни дейности по 80 от 82 съществуващи дома за стари хора, финансирани от държавата, както и за изграждането на 157 резидентни услуги и 42 специализирани центъра за подкрепа.

„Това не са просто числа. Зад тях стоят реални хора – възрастни граждани и хора с увреждания, които заслужават достойни условия на живот и качествена грижа“, заяви министър Адемов. Той подчерта, че с реализирането на инвестицията ще се създаде модерна среда за над 5500 възрастни и близо 3000 лица с увреждания. Това ще позволи до края на 2027 г. да бъдат закрити 42 специализирани институции като част от процеса на деинституционализация на грижата за пълнолетни с увреждания.

Срещата е част от регулярния диалог между Министерството на труда и социалната политика и местната власт с цел ускоряване на реформата в дългосрочната грижа, реализирана със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. В дискусията участваха заместник-министър Наталия Ефремова, главният директор на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" Цветан Спасов и началникът на отдел "Програми за социално включване" в дирекция "Социално включване" Илиян Саралиев.