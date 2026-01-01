Община Кирково да сключи споразумение за побратимяване и сътрудничество с Община Мармара Ереглиси, област Текирда, Република Турция, гласуваха на заседание общинските съветници в Кирково.

Идеята за установяване на братски отношение между общините е да се укрепят на местно ниво отношенията на мир, приятелство и сътрудничество между двете съседни и приятелски държави – Турция и България, както и да се засилят историческите и културни връзки между народите в рамките на взаимно разбиране, толерантност и уважение, пише в докладната. ​

Като области на сътрудничество двете общини предвиждат култура, изкуство и туризъм. Двете общини вече година осъществяват успешно сътрудничеството, а идеята за установяване на по-близки взаимоотношения е възникнала като резултат от редица срещи и разговори, проведени между ръководствата на двете общини, е записано още в докладната по точката.