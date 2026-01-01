Районният в съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „домашен арест“ по отношение на обвиняем за купуване на гласове в община Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд.

Това е втори случай за съда, след като в деня на изборите беше разгледана мярка за неотклонение на друг задържан за купуване на гласове, която предстои да бъде обжалвана пред Окръжен съд – Кюстендил.

Обвиняемият В. А. е привлечен като обвиняем за това, че на 19 април в с. Коняво, община Кюстендил, е дал на две лица с установена самоличност имотна облага в размер на общо 60 евро с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия. В публикация във Фейсбук изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи за случая, като обяви, че става въпрос за политическа партия №17 в бюлетината, с преференция 101.

Съдът счита, че следва да уважи искането, доколкото са налице законовите предпоставки за вземане на мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия. Въпреки ранния етап на разследването и неприключилите процесуални действия по него, може да се изведе обосновано предположение за авторството на деянието, доколкото са събрани достатъчно доказателства в тази насока.

По отношение на вида на мярката за неотклонение съдът счита, че „домашен арест“ се явява най-целесъобразната и правилна мярка с оглед постигане целите на чл. 57 НПК, предвид чистото съдебно минало на лицето, семейното му положение и наличието на постоянен и настоящ адрес, се посочва в мотивите на съдия Мария Антова.

Определението на Районния съд може да бъде обжалвано в тридневен срок от днес пред Окръжен съд – Кюстендил.