Представители на "Величие" се срещнаха с президента Илияна Йотова в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател и служебно правителство.

"Служебният кабинет трябва да реши проблемите с изборите. Вие станахте зaложник на предишните избори", обърна се към тях Йотова.

Тя им припомни, че те са последната парламентарна група на консултации, а идните дни ще посочи името на служебния министър-председател.

"Всички сме свидетели на една трагедия, която се случва в последните дни. Най-голямата трагедия е, че обществото не вярва на институциите. Не вярва и на медиите", каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

Според него подмяната на парламентарания вот е нещо, което променя цялата демокрация. "Вярваме на 100% във вашия избор, готови сме да работим на 100% с вас" , каза още Михайлов.

"Всички станахме свидетели на казуса около вашата партия. За честта на медиите искам да подчертая, че ако те не бяха извадили една голяма част от своите репортажи това, което се случваше в изборните секции, днес вие нямаше да бъдете в Народното събрание", обясни Йотова.

Според нея политиците дават много малко информация, което предполага спекулации и всеки го тълкува според собствените си виждания.

По-рано тя се срещна с представители на МЕЧ. Разговорът бе кратък, след възникнало напрежение и остри реплики от страна на Ивелин Михайлов към президента.

Днес държавният глава посрещна в президентството и "Алианс за права и свободи" (АПС).