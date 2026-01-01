Високо напрежение в президентството и остри реплики по време на срещата между МЕЧ и държавния глава Илияна Йотова на "Дондуков" 2.

МЕЧ напусна президенството след обвинения от лидера Радостин Василев към Йотова.

БТА

Той обясни, че подхожда с огромен скептицизъм на срещата си с нея, въпреки че изпитва уважение към президентската институция и към нея.

"Вие самата сте член на БСП, участвала сте дълги години в работата там, смятам, че моралното задължение ви беше, след като президентът Радев подаде оставка, не по здравословни причини, не по несъвместимост, да подадете оставка заедно с него", каза той на президента.

Според него законодателят, писал Конституцията, не е имал предвид президентът да подава оставка, за да прави своя партия. "Вашият морален ангажимент беше да подадете оставка, защото в обществото изглежда, че той е използвал институцията, за да създава партия, а вие в момента използвате поста за кампания за президент", обясни Василев и допълни, че тези факти водят до скептизицъм в него.

Василев й припомни, че тя не е избрана за президент, а избран е бил Румен Радев. "Не мога да скрия, че снимките ви с Любен Гоцев, снимките ви с лица, свързани с ДС, предизвикват у мен огромно притеснение, близки сте с хора като Николай Вълканов, заемали сте поста говорител на БСП 1997-а година, когато голяма част от българите гладуваха", обясни лидерът на МЕЧ.

"Аз смятам, че ние не сме в състояние с вас да водим диалог, защото аз мисля, че вие, Васил Терзиев, председатели на демократичната общност, трябваше да бъдете лустрирани от заемането на такива постове, за да има справедливост в обществото", каза още Василев.

Той заяви, че МЕЧ повече няма да участват в консултации заради "тяхната безсмисленост". "Вие умишлено протаквате тези консултации, за да може Румен Радев да си направи партия", заяви той и допълни, че за тях единствената възможна кандидатура за служебен премиер е подуправителят на БНБ Андрей Гюров.

Василев подчерта, че уважава президента и не желае да се чувства обидена. "Днес трябваше да се готвим заедно с вас за президентски и парламентарни избори 2в1, а не вие да се готвите за кампания от поста президент и да търсите от неуспелите политически партии потвърждаване на една кандидатура. Благодаря ви, надявам се да имате разум и да опровергаете моите съмнения и скептизицъм, който имам лично към вас. Ние с ПГ на МЕЧ отиваме в Народното събрание", каза той.

"Няма ли да ме изслушате поне", запита Йотова, след което Василев й отговори отрицателно. След това представителите на МЕЧ напуснаха президентството.

БТА

"Благодаря на МЕЧ, очевидно дойдоха, за да си кажат думите за своята предизборна кампания. В нито един момент и с нищо не се отричам от своята биография. Тя е видна и прозрачна за всички български граждани, които няколко пъти са ме избирали за народен представител и представител на България в ЕП и вицепрезидент", каза Йотова и припомни, че когато президентът подаде оставка, според Конституцията, вицепрезидентът приема неговите правомощия.

По-рано днес държавният глава посрещна в президентството "Алианс за права и свободи" (АПС).