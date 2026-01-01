Гинеколози от "Пирогов" спасиха 34-годишна пациентка с изключително рядък синдром - Артериовенозен шънт на матката, съобщиха от университетската спешна болница.

Този януари началникът на Отделението по оперативна гинекология в "Пирогов" д-р Людмил Джунков бил повикан по спешност заради бременна в 4 месеца, която е в много тежко състояние. Той констатирал, че при пациентката се касае за мъртъв плод и хеморагичен шок. Пациентката била вкарана в операционната за спешна, животоспасяваща операция. За нея се отзовала и д-р Дениза Алексиева - дългогодишен гинеколог на жената, което осигурило спокойствие на пациентката и семейството й. За спешната операция се подготвил и екип от хирурзи, който да се включи при нужда, но до това не се стигнало.

Тежката операция продължила часове. Извършили я гинеколозите д-р Дениза Алексиева и д-р Манол Антонов, д-р Ангелов, д-р Крумов и д-р Илиева. Целият процес е бил ръководен от д-р Людмил Джунков. Последвало и реанимационно лечение в Централна реанимация на "Пирогов".

След 10-дневна борба за живота пациентката е изписана и се прибира вкъщи, за да гушне 3-годишната си дъщеря. Към момента жената е добре и е в процес на системно проследяване на актуалното здравно състояние.

Д-р Джунков подчерта, че оперативният екип д-р Алексиева и д-р Антонов е извършил перфектно своята работа и благодарение на това е спасен живота на пациентката.

Данни за Артериовенозен шънт при бременни се описани едва в няколко случая в световен мащаб, допълниха от болницата.