Комисия за защита от дискриминация изразява своето безпокойство от бъдещо нарушаване на правата на гражданите, ползващи услугите на "Топлофикация София", което ще ги постави в неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрална практика, целяща постигането на необходим резултат. Това се казва в решение на КЗД по повод мащабния ремонт на "Топлофикация София", който ще остави десетки хиляди софиянци без топла вода и парно от 2 октомври до 30 декември.

"Така създадената организация за поетапен ремонт от "Топлофикация София" поставя гражданите на територията на кв. „Дружба 2“ в изключително неблагоприятно положение, ограничавайки ги за посочения период от ползване на услуги отопление и топла вода в разгара на есенно-зимния сезон. Следва да се отчита, че топлофикационната услуга ще засегне деца, възрастни хора, болни и лица с увреждания, за които липсата на топлоподаване е особено чувствителен, а понякога и жизненоважен проблем.

Обръщаме внимание, че макар ремонтните дейности да са необходими, те следва да бъдат извършени чрез щадящи за гражданите действия. Само по този начин ще се изпълни законовото изискване за ползване на подходящи средства за постигане на целите. Комисията за защита от дискриминация изразява опасение, че доколкото случаят касае планиран, а не авариен ремонт, то изборът на най-студения сезон за извършването на ремонтните дейности не съответства на изискването за използване на щадящи мерки, т.е. на „подходящи средства“.

„Топлофикация” с позиция относно 90-дневния ремонт в столичния квартал „Дружба 2“

КЗД обръща внимание на разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, която не допуска предоставянето на услуги от по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, каквито услуги ще бъдат предоставени на жителите на столичния кв. „Дружба 2“ и биха се оказали предпоставка за нарушение на антидискриминационното законодателство.

Комисия за защита от дискриминация подчертава, че според Закона за енергетиката "Топлофикация София" е задължена да осигурява непрекъснато и качествено снабдяване. КЗД настоява за навременната и пълна информираност на гражданите, както и планирането на подходящото време за ремонтни дейности при стриктно спазване на закона.

"Правата на човека и тяхната защита са фундамента на демократичните общества и правовата държава. Като орган, призван да защити равенството на гражданите пред закона, КЗД няма да допусне хората да бъдат поставени в неблагоприятно за тях положение", пише още в решението на комисията.