Съветът на министрите на вътрешните работи на ЕС гласува пълноправното приемане на България и Румъния в Шенген и по суша.

Това означава, че проверките по сухопътните шенгенски граници на двете страни ще отпаднат от 1 януари 2025 година. България и Румъния обаче ще продължат да осъществяват проверки на случаен принцип по шенгенските си граници още 6 месеца.

It’s done. It’s decided. It’s deserved.



Romania & Bulgaria will fully join Schengen on 1 January 2025.



Congratulations to the people of both countries who have worked hard and long for this.



A stronger Schengen signifies a safer & more united Europe.#StrongerTogether 🇪🇺🇷🇴🇧🇬 pic.twitter.com/lcgMFCWK69