Предстои ключова политическа седмица. Президентът Илияна Йотова ще проведе във вторник финален кръг консултации с три политически формации. За срещи на "Дондуков" 2 са поканени представители на АПС, МЕЧ и "Величие".

Консултациите за служебен премиер продължават на 10 февруари

Очаква се след това да стане ясно и името на новия служебен премиер.

Общо пет длъжностни лица, от т. нар "домова книга", вече заявиха готовност да оглавят служебното правителство. Това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсмана Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Избраният кандидат за служебен премиер ще има една седмица, за да предложи състав на правителство. След това, президентът издава указ за назначаване на правителството. И заедно с това определя датата на предсрочните парламентарни избори, които трябва да са в срок до два месеца.

Част от политическите сили вече критикуват Йотова, че процедурата според тях се е забавила много.