Разходите за живот продължават да се вдигат, а с тях трябва да нарастват и доходите на работещите. Според анализ на КНСБ един човек, който живее сам, се нуждае от месечен доход от 1080 евро, за да осигури приемлив стандарт на живот. За тричленно домакинство необходимата сума е 1954 евро, при условие че двамата възрастни работят, пише NOVA.

527 666 души в България получават минимална работна заплата. Това са 19,7% от наетите по трудово правоотношение. От тях около 223 000 работят на пълен работен ден. Данните показват значителен брой нископлатени работни места, но поставят и въпроса за наличието на недеклариран труд и укриване на реални доходи.

КНСБ: 1491 евро са нужни за издръжка на тричленно семейство

52,3% от работещите на пълен работен ден не достигат необходимия доход за издръжка. В сравнение със същия период на миналата година делът им леко намалява. Според синдиката обаче е необходим задълбочен анализ, за да се установи доколко част от тези работници не декларират действителните си доходи.

Натиск върху домакинствата оказва и поскъпването на енергийните ресурси. През септември природният газ е с 34,5% по-скъп на годишна база, а спрямо предходното тримесечие увеличението е 16,8%. При електроенергията за бизнеса годишният ръст достига 77,3%. Само за периода септември–юни поскъпването е 69%. Това води до по-високи производствени разходи, които впоследствие се отразяват и на крайните цени за потребителите.

Сериозно е и увеличението при петрола – 68% на годишна база и 33% за периода септември–юни. От 1 юли електроенергията за домакинствата е поскъпнала с 3,05%, а топлоенергията – с 4,58%.

"Допълнителните разходи през отоплителния сезон ще натоварят семейните бюджети и могат да ограничат потреблението на други стоки", предупредиха от КНСБ.

Нехранителните стоки са поскъпнали със 7,2%, а хранителните – с 5,3%. При хляба увеличението е 0,3%, а при рибните продукти – 1,5%. По-високи са и цените на минералната вода и бебешките храни. На годишна база поскъпването при бебешките храни достига 6,7%, а при месото и месните продукти – 6,4%.

Най-сериозно е увеличението при услугите в заведенията за обществено хранене – 7,7%.