Кирил Милов спечели първа европейска титла за България на континенталното първенство в албанската столица Тирана, след като надви унгареца Алекс Соке с 3:1 във финалната схватка на категория до 97 кг класически стил. Това е първо злато за националите на турнира, а по-рано Семен Новиков спечели сребърен медал на 87 кг и Стефан Григоров заслужи бронз на 55 кг.

Във финала Милов започна с точка на партер, която превърна в три в атаката си. Резултатът се задържа в полза на българина до почивката, а след нея той се защити два пъти на партер и спечели втора поредна европейска титла.

Милов започна силно турнира и на старта надделя над поляка Герард Курничак с категоричното 9:0, след което надви и беларусина Кирил Маскевич с техническо превъзходство - 10:0. На четвъртфиналите действащият европейски шампион срещна съперника си от финала през миналата година Лукас Лазоянис и го пренесе два пъти в първия партер за преднина от пет технически точки. Във втората част Милов бе поставен за първи път в партер и загуби първата си точка на турнира, но българинът удържа атаката на германеца и дори добави три точки за крайното 8:1. На полуфинала Милов записа впечатляваща победа над руснака Артур Саргсян, който се защити от партер в първата част, а във втората българинът не само направи същото, а също така записа две безупречни контраатаки и спечели със 7:1.

За Милов това е трета европейска титла след Будапеща 2022 и Братислава 2025. Той е и двукратен световен вицешампион от Будапеща 2018 и Белград 2022.

По-рано днес Абу-Муслим Амаев и Светослав Николов загубиха репешажите си, а първите три българки Виктория Бойнова, Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева претърпяха поражения и отпаднаха окончателно. Утре на турнира се включват Олга Попова на 57 кг и Биляна Дудова на 62 кг.