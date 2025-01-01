Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи компенсациите за месец септември 2025 г., които ще покрият част от разходите на битовите клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители.

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с последните промени в Закона за енергетиката. Той цели да осигури предсказуемост на сметките за електроенергия на битовите потребители независимо от колебанията в цените на борсовия пазар.

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е изцяло либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора. В същото време доставчиците са задължени да купуват електроенергия от борсата на пазарни цени, които през септември са били по-високи от определената базова стойност от 140,03 лв./MWh.

За да се компенсира тази разлика, КЕВР предвижда финансово подпомагане на крайните снабдители чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Средствата се отчитат предварително във фактурите на потребителите. При изчисляването на размера на компенсациите регулаторът прилага механизми за контрол, целящи да предотвратят недобросъвестни практики от страна на дружествата.

Определените компенсации за периода 1–30 септември 2025 г. са както следва: