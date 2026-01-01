Депутатите ще отправят въпроси към двама министри на редовния парламентарен контрол, който ще се проведе в петък.

Първи ще отговаря вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов на един въпрос за продажба на правителствения самолет "Фалкон", използван за облитане и калибриране на аеронавигационно оборудване.

Продават правителствения „Фалкон“ на търг

Вторият министър е регионалният Иван Иванов, който ще отговори също на един въпрос за реконструкцията на разбита пътна настилка в село Долна Кремена, община Мездра.