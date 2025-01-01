На редовното си заседание днес Министерският съвет ще одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2025 г.

Предстои министрите да приемат промени в Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, както и изменение на Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Очаква се още да бъдат одобрени промени в Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, както и промени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Кабинетът ще одобри промени в Решение №294 на Министерския съвет от 2025 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.