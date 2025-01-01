Медицинският университет – Плевен е първото висше училище в България, което внедри виртуална лаборатория за обучение по анатомия чрез технологии за добавена и смесена реалност, съобщават от пресслужбата на университета.

Според информацията новата система разполага с 20 хедсета, чрез които студентите могат да изследват човешкото тяло в детайли. Лабораторията предоставя достъп до над 13 000 анатомични структури с подробни описания, подпомагащи задълбоченото разбиране на всички системи на организма. Предвидени са различни режими – за добавена и виртуална реалност, включително микромодели на мускулни влакна, кръвоносни съдове и тъкани.

Системата предлага и режим за съвместни занятия и лекции в реално време с до 100 участници. Освен това тя позволява интеграция с образна диагностика и осигурява възможности за обучение по реални клинични случаи, както и за предоперативна подготовка на лекари.

Платформата включва високореалистични 3D модели на всички анатомични системи – скелетна, мускулна, нервна, съдова, органна, микроанатомия и други. За обучаемите са интегрирани тестове с автоматично оценяване и статистически анализ.

От пресслужбата допълват, че ректорът проф. д-р Добромир Димитров е подчертал предимствата на този тип обучение: "Използването на добавена и виртуална реалност повишава ангажираността на студентите и им позволява значително по-бързо и лесно да усвояват човешката анатомия."