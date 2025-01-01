България се присъединява към Десетата юбилейна кампания за по-безопасна употреба на лекарствата „Седмица на лекарствената безопасност“ 2025 г., съобщиха на сайта си от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Кампанията е в периода 3-9 ноември, като изпълнителната агенция е една от 130-те партньорски организации от 117 държави, участващи в нея.

Съобщавайки за подозирани нежелани реакции, можем да помогнем лекарствата да станат по-безопасни за всички хора, посочиха от ИАЛ. Лекарствата спасяват живот и подобряват здравето на милиони хора по света, но понякога те могат да причинят и нежелани реакции. Ако при поява на подозирани нежелани реакции, те бъдат съобщавани, регулаторите могат да предприемат действия, за да направят лекарствата по-безопасни. Регулаторните агенции по света, като ИАЛ, използват съобщенията от пациенти и медицински специалисти, за да проследяват безопасността на лекарствата и да реагират на всички потенциални рискове. Проучване показва, че се съобщават само около 5%-10% от всички нежелани реакции, добавиха от агенцията по лекарства.

Честите причини, заради които липсват съобщения за нежелани реакции на лекарства, са поради незнание, че това е възможно, мисълта, че съобщаването не е от значение, или просто забравяне. Това е причината за създаване на кампанията „Седмица на лекарствената безопасност“ през 2016 г. с цел да се повиши осведомеността за това защо, как и къде да се съобщават нежелани реакции.

На сайта на ИАЛ е публикуван формуляр за съобщаване на нежелани реакции, получени след употреба на лекарства.

До 9 ноември 2025 г. всеки може да помогне за популяризиране на „Седмица на лекарствената безопасност“, като използва хаштаг #MedSafetyWeek и споделя информацията от уебсайта на ИАЛ в социалните медии.