Агресивна жена отскубна боди камерата от униформата на полицай и усука задната чистачка на патрулния му автомобил, съобщиха от МВР.

Около 15.10 часа на 1 ноември в РУ-Годеч се получил сигнал за междусъседски скандал. На място веднага били изпратени полицейски служители, които установили инициаторката на конфликта.

Докато униформените изяснявали случая тя се държала неадекватно и говорила несвързано – отскубнала боди камерата от униформата на единия полицай, запратила я на земята, а после усукала задната чистачка на патрулния автомобил.

54-годишната годечанка е задържана за срок до 24 часа и по случая е започнато разследване за хулиганство.