Израел върна телата на 45 палестинци в Газа, с което общият брой на предадените тела по силата на споразумението за прекратяване на огъня достигна 270, съобщи министерството на здравеопазването в територията, управлявана от Хамас.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, посредничено от президента на САЩ Доналд Тръмп, Израел трябваше да предаде телата на 15 палестинци за всеки върнат израелски гражданин, предаде АФП.

Днес Израел потвърди, че останките, предадени от Хамас ден по-рано, принадлежат на трима заложници, отвлечени по време на атаката на 7 октомври 2023 г. – капитан Омер Нейтра, капрал Оз Даниел и полковник Асаф Хамами.