Турските власти затвориха паркинг за тирове поради липсата на лиценз на ГКПП Капъкуле на турско-българската граница, което предизвика седем-осемкилометрови опашки от тежкотоварни автомобили по протежение на граничната и митническата зона в двете посоки - на излизане към България и на влизане на турска територия, съобщи турската телевизия НТВ.

Поради затварянето на паркинга с капацитет от 3500 тира шофьорите са принудени да изчакват на пътя край камионите си, докато им дойде редът да влязат на митницата, което понякога отнема повече от едно денонощие. Осигурени са допълнително екипи на полицията и жандармерията за подсилване охраната на шофьорите и товарите.

По думите на шофьор пред Анадолската агенция затварянето на паркинга е причинило хаос на митницата.

Друг шофьор се оплака от недостатъчния брой паркинги за тировете не само на Капъкуле, но и на други граници по пътя към европейските държави, което по думите му създава големи трудности на водачите.

Не се съобщава, докога паркингът ще остане затворен.