Руски патрулен катер на бреговата охрана, плаващ под знамето на частната военна компания (ЧВК) „Вагнер“, беше забелязан на река Нарва, съобщиха естонските власти на 2 ноември.

Според Естония показването на символа на групировката, която преди две години се разбунтува срещу Кремъл, потвърждава факта, че руската система започва да се пропуква в резултат на войната в Украйна и западния натиск, съобщи „Киев Индипендънт“.

Оглавявана от покойния олигарх Евгений Пригожин, наемническата групировка „Вагнер“ участваше в едни от най-кървавите сражения в Украйна, преди да организира въстание срещу Москва през юни 2023 г.

Пригожин загина в загадъчна самолетна катастрофа само два месеца след като се съгласи да прекрати бунта срещу руския президент Владимир Путин.

„Можем само да гадаем дали духът на „готвача“ Пригожин още витае в Русия, дали екипът на „Вагнер“ отново се готви да тръгне към Москва или този път са си поставили за цел Санкт Петербург“, заяви естонското външно министерство.

След краткотрайния бунт и смъртта на лидера на частната военна компания, руските власти се опитват да централизират контрола над групировката, която е обявена за терористична организация от Естония, Украйна и редица други страни.

Река Нарва оформя част от границата между Русия и Естония - член на НАТО и Европейския съюз, който твърдо подкрепя Украйна от началото на пълномащабната война.

През последните седмици Талин съобщи за няколко руски провокации на фона на нарастващото напрежение между НАТО и Москва.

На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство, а няколко седмици по-рано Полша свали няколко руски дрона над своя територия.

Миналия месец съюзнически сили са свалили неидентифициран дрон близо до военна база в южна Естония, а появата на войници от руската страна на границата наложи временно ограничаване на движението в района Saatse Boot.