Кулата на графовете на Булеварда на имперските форуми в центъра на Рим се е срутила частично, предаде АНСА. От развалините е изваден 64-годишен строителен работник, който е откаран с черепно-мозъчна травма в близка болница.

 

 

Ранени са още двама работници, които обаче са отказали да бъдат откарани в болница. Те били блокирани в частично срутената сграда, но пожарникари ги свалили с помощта на мобилна пожарникарска стълба.

На място има противопожарни екипи, а пешеходният и автомобилният трафик е преустановен.

 

 

Кулата на графовете е висока 29 метра и датира от 13 век. Сградата не се използва от 2006 г., а през последните четири години бе подложена на реставрация, която трябваше да приключи идната година.

Булевардът на имперските форуми свързва Колизеума с площад „Венеция“ в Рим.

