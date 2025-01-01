Катастрофа с три автомобила е станала около 12:30 часа на пътя Пловдив-Раковски - в отсечката между селата Калековец и Стряма.

По предварителни данни в болница за прегледи са откарани двама пострадали.

Моторист е загинал при тежък пътен инцидент на пътя Пловдив-Карлово

Местопроизшествието е запазено до изчакване на резултатите от медицинските прегледи.

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през автомагистрала "Тракия".

На 1 ноември моторист загина на пътя Пловдив-Карлово при катастрофа с друг мотор.