Катастрофа с три автомобила е станала около 12:30 часа на пътя Пловдив-Раковски - в отсечката между селата Калековец и Стряма.
По предварителни данни в болница за прегледи са откарани двама пострадали.
Моторист е загинал при тежък пътен инцидент на пътя Пловдив-Карлово
Местопроизшествието е запазено до изчакване на резултатите от медицинските прегледи.
Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през автомагистрала "Тракия".
На 1 ноември моторист загина на пътя Пловдив-Карлово при катастрофа с друг мотор.