Комитетът за извънредни ситуации в Букурещ реши всички училища и детски градини в румънската столица да бъдат затворени утре заради очакваното лошо време, съобщава новинарският сайт Хотнюз.

Властите в югоизточните окръзи Гюргево, Яломица, Констанца и Кълъраш вече обявиха, че училищата и детските градини ще останат затворени утре заради прогнозираните поройни дъждове, силен вятър и повишен риск от наводнения.

Метеоролозите обявиха, че лошото време ще достигне връхната си точка утре, като червен код е обявен за столицата Букурещ и още пет окръга - Констанца, Кълъраш, Яломица, Гюргево и Илфов.

През Румъния преминава средиземноморски циклон, който се очаква да донесе поройни дъждове и съществени количества вода, които може да причинят наводнения, обясни ръководителката на Националната служба по метеорология Елена Матееску, цитирана от телевизия Диджи 24.

Тя посочи, че "през следващите дни ще вали три пъти повече, отколкото е нормално за целия октомври", като уточни, че количествата валежи може да достигнат между 80 и 100 литра на квадратен метър, а на места дори между 120 и 140 литра на квадратен метър.

Обявеният червен код за опасност от наводнения е в сила за окръзите Констанца, Кълъраш, Яломица, Гюргево, Илфов и столицата Букурещ от 21:00 часа тази вечер до 23:00 часа утре. В редица други окръзи в югоизточната част на страната е обявен оранжев код за опасно време.

Департаментът за извънредни ситуации отправи серия от препоръки към населението, включително да избягват дейностите на открито, да затворят и обезопасят прозорците и вратите на жилищата, да избягват стоенето под дървета, стълбове или рекламни пана, да не докосват паднали на земята електрически кабели, да не преминават през реки и да не стоят на бреговете им.

В черноморския окръг Констанца властите вече предприеха първите мерки за защита на населението, като разположиха чували с пясък в ниските зони на града, за да предотвратят събиране на вода и евентуални наводнения, информира телевизия Диджи 24.